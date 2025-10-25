Sinner in finale a Vienna battuto de Minaur in due set

AGI - Jannik Sinner è il primo finalista dell'"Erste Bank Open", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in corso sui campi in duro di Vienna. Il 24enne fuoriclasse altoatesino, numero 2 del ranking mondiale e primo favorito del tabellone, si è imposto in semifinale sull'australiano Alex De Minaur, numero 7 della classifica Atp e tre del seeding, con il punteggio di 6-3 6-4. Nella seconda semifinale si sfideranno l'altro azzurro Lorenzo Musetti, n.8 del mondo e 4 del torneo, ed il tedesco Alexander Zverev, n.3 Atp e 2 del tabellone. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sinner in finale a Vienna, battuto de Minaur in due set

Altre letture consigliate

Giornata azzurra a Vienna Sinner e Musetti a caccia di una finale tutta italiana nel 500 austriaco - facebook.com Vai su Facebook

SINNER IN SEMIFINALE! Per la 6^ volta in carriera e la 3^ in stagione il numero 2 del mondo supera Bublik, battuto con il punteggio di 6-4 6-4. L'azzurro conquista il 19° incontro consecutivo su cemento indoor, nonché l'8ª vittoria di fila a Vienna. Ora sono - X Vai su X

Jannik Sinner ha battuto Alex De Minaur ed è in finale al torneo di Vienna - Il tennista italiano Jannik Sinner, il numero 2 della classifica mondiale, ha battuto l’australiano Alex De Minaur nella semifinale del torneo di Vienna, in due set e con il punteggio di 6- Si legge su ilpost.it

Tennis, Sinner in finale a Vienna: battuto De Minaur 6-3, 6-4 - L’altro finalista uscirà dalla sfida tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev. Scrive msn.com

Sinner è in finale a Vienna, battuto De Minaur (6-3, 6-4) per la dodicesima volta di fila - Sinner è in finale nell'Atp 500 di Vienna dopo aver battuto per la dodicesima volta di fila Alex De Minaur, che soffre il gioco dell'italiano ... Segnala ilnapolista.it