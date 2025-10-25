Sinner in finale a Vienna accorcia su Alcaraz in vista di Parigi | come cambia il ranking? Alle Atp Finals può arrivare il sorpasso
Jannik Sinner non delude le attese e stacca il pass per la finale dell'Atp 500 di Vienna dove sfiderà uno tra Zverev e Musetti. L'azzurro ha avuto la meglio anche su De Minaur in. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Giornata azzurra a Vienna Sinner e Musetti a caccia di una finale tutta italiana nel 500 austriaco - facebook.com Vai su Facebook
SINNER IN SEMIFINALE! Per la 6^ volta in carriera e la 3^ in stagione il numero 2 del mondo supera Bublik, battuto con il punteggio di 6-4 6-4. L'azzurro conquista il 19° incontro consecutivo su cemento indoor, nonché l'8ª vittoria di fila a Vienna. Ora sono - X Vai su X
Sinner in finale a Vienna, accorcia su Alcaraz in vista di Parigi: come cambia il ranking? Alle Atp Finals può arrivare il sorpasso - Jannik Sinner non delude le attese e stacca il pass per la finale dell'Atp 500 di Vienna dove sfiderà uno tra Zverev e Musetti. Come scrive ilmessaggero.it
Jannik Sinner fa 12 con de Minaur, è finale d’autore a Vienna - Jannik Sinner torna dopo due anni in finale all'ATP 500 di Vienna. Scrive oasport.it
Sinner è in finale a Vienna, battuto De Minaur (6-3, 6-4) per la dodicesima volta di fila - Sinner è in finale nell'Atp 500 di Vienna dopo aver battuto per la dodicesima volta di fila Alex De Minaur, che soffre il gioco dell'italiano ... Scrive ilnapolista.it