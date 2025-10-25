Sinner in finale a Vienna accorcia su Alcaraz in vista di Parigi | come cambia il ranking? Alle Atp Finals può arrivare il sorpasso

Ilmessaggero.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner non delude le attese e stacca il pass per la finale dell'Atp 500 di Vienna dove sfiderà uno tra Zverev e Musetti. L'azzurro ha avuto la meglio anche su De Minaur in. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

