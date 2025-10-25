Sinner implacabile Musetti va ko Sfuma la finale azzurra a Vienna

La dodicesima vittoria consecutiva di Jannik Sinner contro Alex De Minaur vale la finale per l’altoatesino all’Atp 500 di VIenna, ma non ci sarà Lorenzo Musetti che è stato battuto dal tedesco Zverev.. Jannik vince 6-3, 6-4 e conquista la finale numero 31 in carriera, l’ottava nel 2025 e la seconda in tre anni a Vienna, con il ventesimo match su cemento indoor vinto consecutivamente dall’altoatesino. Non è stato un Sinner devastante ma molto concentrato nei momenti decisivi della partita. De Minaur ha dimostrato ancora una volta di essere un grande combattente ma di non poter reggere il ritmo dell’azzurro. 🔗 Leggi su Panorama.it

