Sinner hai sbagliato | perché ce l' ha con l' arbitro

Jannik Sinner è andato a discutdere con l'arbitro a un certo punto della semifinale con Alex De Minaur a Vienna. Un evento davvero raro per il campione azzurro, che evidentemente ha fatto fatica a mandare giù una decisione del giudice di sedia. È successo nel settimo gioco del primo set, dopo che il numero 2 al mondo ha ricevuto un warning dall’irlandese Fergus Murphy per una "time violation", cioè per non aver ripreso il gioco nei tempi consentiti. Poi, nel successivo cambio di campo, ecco il confronto fra i due, con Sinner che ha spiegato all'arbitro di aver avuto bisogno di qualche secondo in più per battere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinner, "hai sbagliato": perché ce l'ha con l'arbitro

