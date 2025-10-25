Jannik Sinner è stato l’uomo di cui si è parlato maggiormente negli ultimi giorni, e anche ultimamente le cose sono andate così. Jannik Sinner è spesso e volentieri al centro dell’attenzione. Anche stavolta le cose sono andate esattamente in questo modo, come dimostrano le continue discussioni in riferimento alla mancata partecipazione del tennista italiano alla Coppa Davis 2025. Una scelta che ha gettato un’autentica bufera sui social e in televisione, che è stata scagliata all’indirizzo del campione in carica di Wimbledon. In ogni caso, nonostante questo, pare proprio che Jannik Sinner non sia affatto intenzionato a cambiare idea. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

Sinner gela l'Italia, l'annuncio scuote il tennis: che batosta