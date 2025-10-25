Sinner è inarrestabile | sconfigge De Minaur in due set e vola in finale a Vienna

Non c'è stata la perfezione di altre gare anche e soprattutto per merito dell'avversario ma il finale è sempre lo stesso: J annik Sinner vince la sua semifinale contro Alex De Minaur con il punteggio di 6-3, 6-4 e torna in finale all' Atp di Vienna dove troverà uno tra Zverev e Musetti. Il numero due del mondo ha perso per la prima volta un break in tutto il torneo ma alla lunga è stato superiore al suo avversario pur vivendo qualche momento di difficoltà anche per il livello di gioco espresso dall'australiano. Le parole del vincitore. " Ho cercato di giocare bene, servire bene, il primo set è stato molto fisico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

