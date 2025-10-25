Sinner è in finale a Vienna battuto De Minaur 6-3 6-4 per la dodicesima volta di fila
Quando Sinner è in un certo stato di forma c’è ben poco da fare per gli altri. Anche se, va detto, per De Minaur va così da 12 partite e non è mai andato vicino a batterlo. 11 di questi 12 incontri si sono giocati sul cemento, l’australiano ha vinto contro l’italiano solo 4 set su 28 giocati in tutto. Nel calcio si parlerebbe di bestia nera se non fosse che Sinner è un po’ l’incubo di tutti nel circuito. Sinner è in finale a Vienna, Alcaraz si avvicina in classifica. Jannik parte fortissimo, con servizio preciso e ritmo altissimo negli scambi. De Minaur cerca di reggere da fondo ma l’italiano è più incisivo, soprattutto con il rovescio lungolinea che è il colpo che ha finalmente ritrovato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Giornata azzurra a Vienna Sinner e Musetti a caccia di una finale tutta italiana nel 500 austriaco - facebook.com Vai su Facebook
SINNER IN SEMIFINALE! Per la 6^ volta in carriera e la 3^ in stagione il numero 2 del mondo supera Bublik, battuto con il punteggio di 6-4 6-4. L'azzurro conquista il 19° incontro consecutivo su cemento indoor, nonché l'8ª vittoria di fila a Vienna. Ora sono - X Vai su X
Tennis, Sinner in finale a Vienna: battuto De Minaur 6-3, 6-4 - L’altro finalista uscirà dalla sfida tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev. Scrive sport.quotidiano.net
Sinner doma Bublik e vola in semifinale a Vienna: lo aspetta De Minaur - Quarantesimo quarto di finale Atp in carriera per l'azzurro e quarta sfida stagionale contro il kazako (2- Segnala gazzetta.it
Sinner e Musetti, a Vienna per la storia: nell’ultima finale ATP tutta italiana si parlava napoletano - I presupposti per un altro grande fine settimana Jannik Sinner li ha messi tutti in campo, nel quarto di finale viennese contro il talentuoso kazako Alexander Bublik. msn.com scrive