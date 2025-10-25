Sinner è in finale a Vienna battuto De Minaur 6-3 6-4 per la dodicesima volta di fila

Quando Sinner è in un certo stato di forma c’è ben poco da fare per gli altri. Anche se, va detto, per De Minaur va così da 12 partite e non è mai andato vicino a batterlo. 11 di questi 12 incontri si sono giocati sul cemento, l’australiano ha vinto contro l’italiano solo 4 set su 28 giocati in tutto. Nel calcio si parlerebbe di bestia nera se non fosse che Sinner è un po’ l’incubo di tutti nel circuito. Sinner è in finale a Vienna, Alcaraz si avvicina in classifica. Jannik parte fortissimo, con servizio preciso e ritmo altissimo negli scambi. De Minaur cerca di reggere da fondo ma l’italiano è più incisivo, soprattutto con il rovescio lungolinea che è il colpo che ha finalmente ritrovato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

