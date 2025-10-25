Sinner-De Minaur orario e dove vedere il match | Jannik a caccia della finale a Vienna E c' è anche Musetti contro Zverev

Grazie alla vittoria in due set con Bublik, Sinner ha guadagnato la sua terza semifinale in carriera a Vienna. L'azzurro scenderà in campo contro l'australiano De Minaur che, sullo. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Sinner-De Minaur, orario e dove vedere il match: Jannik a caccia della finale a Vienna. E c'è anche Musetti contro Zverev

