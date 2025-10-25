Sinner-de Minaur oggi a Vienna vale un posto in finale

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Dopo aver superato Bublik, Jannik Sinner oggi se la vede con Alex de Minaur, nella prima delle due semifinali da cui usciranno i nomi dei finalisti dell'Open di Vienna 2025 (l'altra vede il nostro Lorenzo Musetti vs Alexander Zverev). Il numero 2 e il numero 7 del ranking mondiale negli ultimi sei anni si sono incontrati dodici volte, con undici vittorie dell'azzurro; l'unico successo dell'australiano è legato al Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023, quando Sinner decise di ritirarsi ancora prima di scendere in campo Dove vedere Sinner-de Minaur oggi all'ATP 500 di Vienna in diretta streaming. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Sinner-de Minaur oggi a Vienna vale un posto in finale

Argomenti simili trattati di recente

Sinner-De Minaur oggi, semifinale Atp Vienna. Orario e dove vederla in tv - X Vai su X

Sinner e Musetti in campo contro de Minaur e Zverev. In palio una finale "azzurra" L'altoatesino di ghiaccio contro il demone australiano da una parte; il poeta della racchetta carrarino contro il colosso tedesco dall'altra. In palio la finale di Vienna #Sinner #Mus - facebook.com Vai su Facebook

Atp Vienna, in semifinale oggi Sinner sfida De Minaur. Musetti affronta Zverev - Nel torneo 500 nella capitale austriaca, l’altoatesino numero 2 del mondo se la vedrà con l’australiano, dopo aver sconfitto Bublik. Lo riporta tg24.sky.it

Sinner – de Minaur: orario, data e dove vedere la semifinale dell’ATP di Vienna! - de Minaur, dove vedere la semifinale dell'ATP di Vienna, ecco l'orario e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... generationsport.it scrive

Quando gioca Jannik Sinner a Vienna: i precedenti con Alex De Minaur - Tra il numero due del mondo e la finale all''Erste Bank Open', c'è il tennista australiano con cui non ha mai perso ... Si legge su sportal.it