Sinner-de Minaur oggi a Vienna dodicesimo confronto diretto | orario e dove vederla in TV e streaming

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner oggi, sabato 25 ottobre, sfida Alex de Minaur nelle semifinali del torneo ATP 500 di Vienna. Sinner-de Minaur sarà solo su Sky, niente diretta in chiaro. Si parte alle ore 15. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le prime quattro teste di serie sono arrivate tutte assieme in semifinale.

sinner de minaur oggiSinner-De Minaur: orario, precedenti e dove vederla in tv - Il tennista azzurro sfida oggi, sabato 25 ottobre, l'australiano Alex De Minaur - Come scrive msn.com

Già vincitore del torneo nel 2023, il numero due del mondo ha superato nei quarti di finale Alexander Bublik in due set

