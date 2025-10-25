Sinner-De Minaur l’azzurro in campo nella semifinale di Vienna – Diretta
(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo a Vienna. Il tennista azzurro sfida oggi, sabato 25 ottobre, l'australiano Alex De Minaur – in diretta tv e streaming – nella semifinale dell'Atp 500 austriaco. Sinner ha raggiunto il penultimo atto del torneo, in cui è tornato a giocare dopo averlo vinto nel 2023 e aver dato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
