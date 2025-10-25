Sinner conquista un posto in finale all' Atp 500 di Vienna

Il fuorclasse altoatesino supera in due set De Minaur "Contento di come ho gestito il match" VIENNA (AUSTRIA) - Jannik Sinner è il primo finalista dell'"Erste Bank Open", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in corso sui campi in duro di Vienna. Il 24enne fuoriclasse altoatesi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sinner conquista un posto in finale all'Atp 500 di Vienna

Altre letture consigliate

Sinner conquista la semifinale a Vienna: eliminato Bublik con un doppio 6-4 - facebook.com Vai su Facebook

SINNER IN SEMIFINALE! Per la 6^ volta in carriera e la 3^ in stagione il numero 2 del mondo supera Bublik, battuto con il punteggio di 6-4 6-4. L'azzurro conquista il 19° incontro consecutivo su cemento indoor, nonché l'8ª vittoria di fila a Vienna. Ora sono - X Vai su X

Sinner conquista un posto in finale all’Atp 500 di Vienna - Jannik Sinner è il primo finalista dell'"Erste Bank Open", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2. Si legge su italpress.com

Atp Vienna, Sinner conquista un posto in finale: battuto in due set De Minaur - VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner è il primo finalista dell'”Erste Bank Open”, torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2. msn.com scrive

Sinner batte ancora una volta De Minaur e vola in finale a Vienna. È la finale n. 32 in carriera - Jannik Sinner ha conquistato la finale dell’ATP Vienna. Riporta blitzquotidiano.it