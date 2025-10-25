Sinner colpi da videogioco | De Minaur reagisce così

Uno degli scambi più spettacolari della vittoria in due set (6-3 6-4) di Jannik Sinner contro l'australiano Alex De Minaur nella semifinale dell'Atp 500 di Vienna. Per Jannik sarà la finale numero 31 in carriera, l’ottava nel 2025 e la seconda in tre anni a Vienna, con il ventesimo match su cemento indoor vinto consecutivamente dall’altoatesino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, colpi da videogioco: De Minaur reagisce così

