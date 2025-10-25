Sinner batte de Minaur in due set e sfida in finale Zverev
AGI - Jannik Sinner e Alexander Zverev si contenderanno domenica 26 ottobre l'"Erste Bank Open", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in corso sui campi in duro di Vienna. Il 24enne fuoriclasse altoatesino, numero 2 del ranking mondiale e primo favorito del tabellone, si è imposto in semifinale sull'australiano Alex De Minaur, numero 7 della classifica Atp e tre del seeding, con il punteggio di 6-3 6-4 in un'ora e mezza. L'altra semifinale è andata al tedesco numero 3 Atp che ha sconfitto 6-4 7-5 un generosissimo Lorenzo Musetti dopo un'ora e 33 minuti di gioco. Sinner, "in finale sarà un match difficile". 🔗 Leggi su Agi.it
