Sinner batte De Minaur e vola in finale a Vienna contro Zverev Musetti out

Niente valzer viennese a tinte azzurre. Jannik Sinner con un'altra prova di forza e solidità, in meno di un'ora e 20' strappa il pass per la finale degli Atp 500 battendo per la dodicesima volta consecutiva Alex De Minaur in due set. Ma per il titolo Jannik non se la vedrà con Lorenzo Musetti, sconfitto nell'altra semifinale da Alexander Zverev che ha spezzato in due set il sogno del carrarino e medita la rivincita pensando all'epilogo degli Australian Open di inizio anno. Per Sinner si tratta dell'ottava finale stagionale di un 2025 lungo, faticoso e da record perché il numero due del ranking diventa il primo dopo Novak Djokovic (2015-16) a giocarne otto in due stagioni consecutive. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sinner batte De Minaur e vola in finale a Vienna contro Zverev, Musetti out

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Sinner batte #DeMinaur in due set e va in finale all’ #Atp500Vienna - #ViennaOpen #tennis - facebook.com Vai su Facebook

Sinner, vittoria in famiglia: batte Altmaier in 58' davanti a genitori e fidanzata. Ora derby con Cobolli - X Vai su X

Sinner batte De Minaur e vola in finale a Vienna contro Zverev, Musetti out - Jannik Sinner con un'altra prova di forza e solidità, in meno di un'ora e 20' strappa il ... Segnala iltempo.it

Sinner diretta Atp Vienna: Jannik batte De Minaur e vola in finale. Tennis oggi LIVE - Il numero due del mondo sfida l'australiano, giustiziere di Berrettini ai quarti: in palio la qualificazione all'atto conclusivo dell'Open austriaco. corrieredellosport.it scrive

Sinner batte ancora una volta De Minaur e vola in finale a Vienna. È la finale n. 32 in carriera - Jannik Sinner ha conquistato la finale dell’ATP Vienna. Come scrive blitzquotidiano.it