Sinner asfalta Bublik Musetti s' avvicina alle Atp Finals

Ilgiornale.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Invece di pensare solo alla Coppa Davis dovremmo prima concentraci sulle Atp Finals, che quest'anno stanno per regalarci un nuovo record. In pratica: mentre Jannik Sinner continua la sua marcia a Vienna battendo nei quarti Bublik (doppio 6-4 e semifinale contro De Minaur che ha eliminato uno stanco Berrettini), da Basilea arrivano notizie che preparano l'inedito di una doppia presenza azzurra tra i Top 8 di Torino. La notizia del ritiro di Auger-Aliassime spiana infatti la strada a Lorenzo Musetti ancor prima di entrare in campo nel torneo austriaco contro Moutet (6-3, 6-4 e semifinale con Zverev, 100 punti recuperati): e se a questo si aggiunge un possibile forfait, oltre che di Djokovic, del numero 6 della classifica Race Ben Shelton (infortunato e probabilmente out per il Masters 1000 di Parigi che comincia lunedì), ecco che doppietta è quasi fatta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

