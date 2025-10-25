Sinner asfalta Bublik Musetti s' avvicina alle Atp Finals
Invece di pensare solo alla Coppa Davis dovremmo prima concentraci sulle Atp Finals, che quest'anno stanno per regalarci un nuovo record. In pratica: mentre Jannik Sinner continua la sua marcia a Vienna battendo nei quarti Bublik (doppio 6-4 e semifinale contro De Minaur che ha eliminato uno stanco Berrettini), da Basilea arrivano notizie che preparano l'inedito di una doppia presenza azzurra tra i Top 8 di Torino. La notizia del ritiro di Auger-Aliassime spiana infatti la strada a Lorenzo Musetti ancor prima di entrare in campo nel torneo austriaco contro Moutet (6-3, 6-4 e semifinale con Zverev, 100 punti recuperati): e se a questo si aggiunge un possibile forfait, oltre che di Djokovic, del numero 6 della classifica Race Ben Shelton (infortunato e probabilmente out per il Masters 1000 di Parigi che comincia lunedì), ecco che doppietta è quasi fatta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
