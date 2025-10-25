Sinistra bocciata in economia la battuta fulminante di Leo | Forse confondono le imposte con le persiane
«I nostri oppositori, forse, confondono le imposte con le persiane». Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha liquidato con una battuta le polemiche dell’opposizione sul presunto aumento delle tasse, le imposte appunto, in manovra. I numeri del resto sono lì, chiari, basta saperli leggere. In questa manovra come nelle precedenti e, più in generale, rispetto alle scelte di politica economica attuate dal governo fin dal suo insediamento. Leo ha ricordato in particolare i giudizi positivi delle agenzie di rating e l’ occupazione in crescita. Un dato quest’ultimo rispetto al quale proprio oggi è arrivata l’ennesima certificazione: quella dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, che ha confermato che in tre anni è stato creato un milione di posti di lavoro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
