"La collaborazione tra l’Ospedale di Argenta e l’Istituto Ortopedico Rizzoli rappresenta un modello vincente per la sanità del territorio". Ad affermare con queste parole, in assemblea legislativa della regione, è il capogruppo del Partito Democratico, Paolo Calvano. Calvano ha commentato il convegno che si è tenuto lo scorso 23 ottobre presso il Centro culturale Cappucini, con la presenza dell’Assessore Regionale alla Sanità, Massimo Fabi. "La scommessa fatta quattro anni fa è stata vinta", sottolinea Calvano. L’ospedale di Argenta ha visto migliaia di prestazioni ortopediche in questi quattro anni, la sua attrattività è passata dal 50% al 61% per i cittadini, insieme alla riduzione della mobilità passiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sinergia Rizzoli e Mazzolani, modello vincente"