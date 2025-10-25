Sindaco Montefredane | Cittadini preoccupati e spaventati’
Tempo di lettura: < 1 minuto “La gente è preoccupata e spaventata, da ieri le scosse non si fermano”. Lo ha detto il sindaco di Montefredane Ciro Aquino che sta facendo un sopralluogo nelle contrade del paese, che conta circa 1.200 abitanti, dopo la scossa che ha avuto come epicentro proprio il suo comune, nella località di Bosco Magliano. “Non ci sono crolli e al momento non abbiamo segnalazioni di danni – aggiunge – ma la situazione resta preoccupante “. Il sindaco, dopo le scosse di stamattina, aveva già disposto per lunedì la chiusura delle scuole. Anche a Mercogliano c’è molta paura. Numerosi cittadini sono scesi in strada e hanno annunciato al sindaco Vittorio D’Alessio di voler passare la notte fuori dalle proprie abitazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
