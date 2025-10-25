Simone Sardini è il nuovo presidente di Fiba-Confesercenti Abruzzo FOTO
Simone Sardini è stato eletto nuovo presidente di Fiba-Confesercenti Abruzzo, l'associazione di categoria dei balneari.È stato eletto nell’ambito di una affollata assemblea tenuta nella sede Confesercenti di Tortoreto, alla quale ha partecipato il presidente nazionale dell’associazione Maurizio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tortoreto, Simone Sardini nuovo presidente Fiba Confesercenti: le congratulazioni dell’amministrazione - facebook.com Vai su Facebook
Simone Sardini è il nuovo presidente di Fiba-Confesercenti Abruzzo [FOTO] - L'imprenditore balneare di Tortoreto è il nuovo presidente dell'associazione di categoria dei balneari abruzzesi ... Si legge su ilpescara.it