Simone Sardini è il nuovo presidente di Fiba-Confesercenti Abruzzo FOTO

Ilpescara.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Simone Sardini è stato eletto nuovo presidente di Fiba-Confesercenti Abruzzo, l'associazione di categoria dei balneari.È stato eletto nell’ambito di una affollata assemblea tenuta nella sede Confesercenti di Tortoreto, alla quale ha partecipato il presidente nazionale dell’associazione Maurizio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

simone sardini 232 nuovoSimone Sardini &#232; il nuovo presidente di Fiba-Confesercenti Abruzzo [FOTO] - L'imprenditore balneare di Tortoreto è il nuovo presidente dell'associazione di categoria dei balneari abruzzesi ... Si legge su ilpescara.it

Cerca Video su questo argomento: Simone Sardini 232 Nuovo