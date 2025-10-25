Silvia Signorelli morta a 61 anni la figlia dell' ideologo di destra Paolo e del senatore Ferdinando

Viterbotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morta Silvia Signorelli, figlia di Paolo, esponente della destra radicale, e nipote del senatore Ferdinando. Aveva 61 anni ed era la storica ufficio stampa dei teatri romani e della tv.Lutto nel mondo dello spettacolo italiano. Nella sua carriera ha lavorato con tantissimi personaggi, tra cui. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

