Silvia Signorelli morta a 61 anni la figlia dell' ideologo di destra Paolo e del senatore Ferdinando

È morta Silvia Signorelli, figlia di Paolo, esponente della destra radicale, e nipote del senatore Ferdinando. Aveva 61 anni ed era la storica ufficio stampa dei teatri romani e della tv.Lutto nel mondo dello spettacolo italiano. Nella sua carriera ha lavorato con tantissimi personaggi, tra cui. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondisci con queste news

La comunità di Giornalisti 2.0 rende omaggio a Silvia Signorelli, simbolo di passione e professionalità primapaginanews.it/articoli/la-co… @Brancacciotweet @Giornalisti2_0 - X Vai su X

Dott.ssa Silvia Signorelli Psicologa - facebook.com Vai su Facebook

È morta Silvia Signorelli, storica addetta stampa dei teatri romani - Il mondo dello spettacolo romano la ricorda con messaggi di affetto. Secondo rainews.it

È morta Silvia Signorelli, storico ufficio stampa di vip e teatri romani - È morta all'età di 61 anni Silvia Signorelli, storico ufficio stampa dei teatri romani e della tv. Come scrive romatoday.it

Addio a Silvia Signorelli, storica giornalista dei teatri e combattente accanto al padre Paolo - È morta all'età di 61 anni Silvia Signorelli, storico ufficio stampa dei ... barbadillo.it scrive