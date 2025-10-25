Sigfrido Ranucci sulle querele dei politici | Non voglio le ritirino | ma poi devono pagare salato
« Io non voglio che ritirino le querele contro di me, io voglio vincere sul campo, non per assenza di giocatori». A parlare è Sigfrido Ranucci, il giornalista finito sotto i riflettori mediatici dopo che una bomba rudimentale ha fatto saltare in aria la sua auto e quella della figlia, parcheggiate di fronte a casa. Nei giorni scorsi, una serie di figure vicine al conduttore di Report aveva sottolineato l’ipocrisia dei politici che avevano espresso solidarietà al giornalista pur avendolo querelato per alcune sue inchieste. Da Radio1, l’ex ministro Francesco Storace aveva subito proposto il ritiro delle querele da parte di tutti i politici che avevano preso di mira il giornalista Sulla questione interviene ora lo stesso Ranucci, che arrivando all’Assemblea dell’Anm precisa: «Non voglio che ritirino le querele contro di me, ma vorrei che se un politico denuncia un giornalista, sapendo che quello che il giornalista ha detto è vero, poi paghi. 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
Negli ultimi giorni in molti avevano chiesto ai politici che lo hanno querelato di fare un gesto di distensione: ritirare le querele contro di lui. Oggi Sigfrido Ranucci, davanti all’assemblea dell’Associazione Nazionale Magistrati, ha risposto a modo suo: “Non vogli - facebook.com Vai su Facebook
Sigfrido Ranucci racconta l'attentato subito e rivela una serie di episodi inquietanti avvenuti negli ultimi due anni. #ottoemezzo - X Vai su X
Querele contro Sigfrido Ranucci dopo l'attentato, nessun politico le ritira: frecciata di FdI al giornalista - Dopo l’attentato a Sigfrido Ranucci, nessun politico ritira le querele. virgilio.it scrive
Ranucci, Giuseppe Conte in piazza: “Fdi ritiri la querela” - A distanza di una settimana dall'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, in piazza Santi Apostoli a Roma si è tenuta una manifestazione di solidarietà ... Da dailynews24.it
Ranucci sul palco dell'Anm: "Non voglio il ritiro querele contro di me" - Il conduttore di "Report" interviene all'Assemblea generale dell'Anm alla vigilia del ritorno in onda della sua trasmissione: "Se un politico denuncia un giornalista in maniera temeraria, poi paghi sa ... Riporta msn.com