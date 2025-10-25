Siena chiudono botteghe storiche | il Comune corre ai ripari

25 ott 2025

A Siena chiudono sempre più botteghe storiche, mentre proliferano negozi e ristoranti per turisti. Il Comune è corso ai ripari, destinando un milione di euro agli artigiani del centro storico che ne faranno richiesta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

