Siena chiudono botteghe storiche | il Comune corre ai ripari

A Siena chiudono sempre più botteghe storiche, mentre proliferano negozi e ristoranti per turisti. Il Comune è corso ai ripari, destinando un milione di euro agli artigiani del centro storico che ne faranno richiesta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

