Sicurezza urbana dalla Regione 92mila euro

Stanziati 92mila euro dalla Regione per la sicurezza urbana ad Argenta. Soddisfatto il presidente della Regione Michele De Pascale: "Si consolida una strategia di sostegno reciproco fra sicurezza e inclusione sociale". Per la realizzazione di progetti di sicurezza integrata per tre comuni (fra i quali c’è Argenta), la Regione metterà a disposizione complessivamente 287mila euro: 92mila all’amministrazione di Argenta, 96mila a quella di Cattolica e 99 mila a quella di Vetto. Il progetto del Comune di Argenta riguarda la zona sportiva di via Risorgimento nella frazione di Traghetto e prevede un’integrale riqualificazione e potenziamento dell’impianto di illuminazione pubblica, la sistemazione dei percorsi e delle recinzioni, la risistemazione del campo da calcio e la realizzazione di uno spazio di gioco libero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza urbana, dalla Regione 92mila euro

Scopri altri approfondimenti

Ciak Telesud. . A Paternò, da domani parte una raccolta di firme, promossa dall’associazione “L’Aria nuova”, a sostegno di una delibera di iniziativa popolare a favore della sicurezza urbana - facebook.com Vai su Facebook

Sicurezza urbana, alla Prefettura di Palermo una riunione col Comitato per l’Ordine: strategie per una maggiore prevenzione http://dlvr.it/TNhHn4 - X Vai su X

Sicurezza e restyling: pronto un patto tra Regione e i comuni di Cattolica, Argenta e Vetto - Prevenire il conflitto sociale, migliorare l’illuminazione pubblica e riqualificare gli spazi verdi cittadini. Segnala chiamamicitta.it

La Regione Lazio aderisce al Forum Nazionale per la Sicurezza Urbana - Regimenti: “Adesione strategica per le politiche di sicurezza messe in campo dalla Giunta Rocca” 30 maggio 2025 – La Regione Lazio aderisce al Forum ... Come scrive regione.lazio.it

Obiettivo sicurezza urbana. Area verde di via Anderlini, fondi per la riqualificazione - La Regione prosegue il suo impegno al fianco dei Comuni per aiutarli a finanziare e realizzare progetti che mirano a ... Da ilrestodelcarlino.it