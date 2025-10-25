Sicurezza urbana dalla Regione 92mila euro

Stanziati 92mila euro dalla Regione per la sicurezza urbana ad Argenta. Soddisfatto il presidente della Regione Michele De Pascale: "Si consolida una strategia di sostegno reciproco fra sicurezza e inclusione sociale". Per la realizzazione di progetti di sicurezza integrata per tre comuni (fra i quali c’è Argenta), la Regione metterà a disposizione complessivamente 287mila euro: 92mila all’amministrazione di Argenta, 96mila a quella di Cattolica e 99 mila a quella di Vetto. Il progetto del Comune di Argenta riguarda la zona sportiva di via Risorgimento nella frazione di Traghetto e prevede un’integrale riqualificazione e potenziamento dell’impianto di illuminazione pubblica, la sistemazione dei percorsi e delle recinzioni, la risistemazione del campo da calcio e la realizzazione di uno spazio di gioco libero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

