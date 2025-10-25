Sicurezza sul lavoro | sospeso un autolavaggio a Mirandola per gravi violazioni

Modenatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Mirandola, con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Modena, hanno deferito in stato di libertà un uomo di 49 anni, titolare di un autolavaggio, per numerose e gravi violazioni in materia di tutela della salute e della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

