Sicurezza stradale nelle scuole La prevenzione inizia in classe Il ’Tifoni’ fa lezione pratica su pista

Di fronte al continuo aumento delle vittime negli incidenti stradali, cresce il bisogno di sicurezza. Ma per ottenere risultati bisogna portare in primo piano l'educazione stradale nelle scuole e occorre abbattere l'errore umano attraverso uno sviluppo concreto delle tecnologie automobilistiche accompagnato dal miglioramento della qualità delle carreggiate. Nel mirino soprattutto l'uso inappropriato del cellulare. "E' un tema che coinvolge tutti ed è necessario che le buone condotte educative siano spiegate ai nostri giovani per far loro comprendere le conseguenze estremamente negative che possono derivare dal mancato rispetto delle regole del codice della strada - spiega il sindaco Jacopo Ferri -.

