Sicurezza il sindaco chiede aiuto alle forze dell’ordine | Pronto anche a chiudere i centri di accoglienza

Lancia l’allarme sul tema della sicurezza il sindaco di Cori, Mauro De Lillis, e chiede aiuto alle forze dell’ordine dopo una serie di “episodi di disturbo della quiete pubblica” e per fatti che in alcuni casi “si avvicinano alla microcriminalità”, che si sono ripetuti in alcune zone del paese. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

