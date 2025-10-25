Sicurezza il sindaco chiede aiuto alle forze dell’ordine | Pronto anche a chiudere i centri di accoglienza

Latinatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lancia l’allarme sul tema della sicurezza il sindaco di Cori, Mauro De Lillis, e chiede aiuto alle forze dellordine dopo una serie di “episodi di disturbo della quiete pubblica” e per fatti che in alcuni casi “si avvicinano alla microcriminalità”, che si sono ripetuti in alcune zone del paese. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

