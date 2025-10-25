Sicilia – Due pizzitane alla I° Biennale d’Arte di Messina

MESSINA. È stata inaugurata, sabato 27 settembre la I° Biennale d’Arte di Messina, coinvolgendo vari siti di interesse. La kermesse è una vetrina artistica patrocinata e sostenuta dal Comune di Messina, dalla Fondazione Messina per la Cultura e dalla Città Metropolitana di Messina, nell’ambito della programmazione degli eventi organizzati dalla Fondazione Messina per la Cultura. Si concluderà il prossimo 23 novembre, ha come filo conduttore l’ “emozione” e si terrà in diversi luoghi simbolo della città dello Stretto. Oltre trecento gli artisti provenienti da tutta Italia che daranno vita a un palcoscenico diffuso e ricco di suggestione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Sicilia – Due pizzitane alla I° Biennale d’Arte di Messina

