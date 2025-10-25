Si torna all' ora solare | quando spostare le lancette indietro di un' ora

Ancora pochi giorni e sarà tempo di spostare indietro di un’ora le lancette dell’orologio. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, alle 3 del mattino, scatterà il cambio con il ritorno all’ora solare: le lancette dovranno essere riportate indietro di un’ora, quindi saranno. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Questa notte torna l’ora solare e le lancette si spostano indietro di un’ora. Ma per il nostro corpo non è solo un cambio d’orario. Secondo il professor Ferini Strambi, anche un’ora può influenzare i ritmi biologici: dal sonno alla digestione, fino agli ormoni. Con - facebook.com Vai su Facebook

A fine ottobre torna l'ora solare. Ecco quando tirare indietro le lancette. E come affrontare il cambio dell'ora - X Vai su X

Cambio d’ora 2025: quando torna l’ora solare in Italia - Scopriamo quando scatta l’ora solare in Italia nel 2025 e quando riprenderà l’ora legale: stanotte, tra il 25 e il 26 ottobre, lancette indietro. Si legge su alfemminile.com

Cambio dell’ora ottobre 2025, torna l’ora solare: come e quando spostare le lancette. L’abolizione? Ecco perché il dossier è bloccato da 7 anni - 26 ottobre si torna all'ora solare: l'Italia ha risparmiato 90 milioni durante i 7 mesi di ora legale ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Stanotte torna l'ora solare, alle 3 lancette indietro di un'ora - Domenica 26 c'è un'ora in più, potrebbe essere l'ultima volta che avviene, la Spagna ha proposto a livello europeo di abolire le fluttuazioni ... Si legge su rainews.it