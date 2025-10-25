Si scopre incinta in carcere ma è in cella da più di un anno Il caso a Vercelli | Qui ormai è Disneyland

È rimasta incinta una detenuta del carcere di Vercelli, in cella ormai da giugno 2024. Anche il suo compagno è rinchiuso nello stesso penitenziario, nella sezione maschile. Come raccontano le pagine locali della Stampa, i sospetti si concentrano su quell’unico incontro avuto tra i due nella sala colloqui proprio del carcere. Un episodio che per il sindacato autonomo di polizia penitenziaria Osapp dimostra quanto ormai quello che governa le carceri piemontesi sia una «sistema Disneyland». Il trucco della bambina per rivedersi. La coppia aveva avuto già una bambina nel 2018. Durante la rispettiva detenzione, i due avevano ottenuto il permesso di rivedersi, proprio per stare insieme alla bambina. 🔗 Leggi su Open.online

