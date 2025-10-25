Si schianta con la sua auto in A1 | ricoverato al Maggiore
Ha perso il controllo della sua auto ed è andato a sbattere sull'A1 (direzione Bologna) intorno all'una di stanotte. L''automobilista è rimasto ferito e ha riportato traumi di media gravità dopo il ricovero al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore a Parma. Sul posto 118 e vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
