Si schianta col furgone | Mario Bognanni muore sul colpo ferito il cognato

Bresciatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’autostrada A4 teatro di una tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì, verso le 18.20. Tra Seriate e Grumello, in direzione ovest, un furgone Fiat Scudo guidato da Mario Bognanni, 57enne brianzolo di Muggiò, ha improvvisamente sbandato per cause ancora al vaglio, schiantandosi contro il new. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

