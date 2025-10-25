Si schianta col furgone | Mario Bognanni muore sul colpo ferito il cognato

L’autostrada A4 teatro di una tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì, verso le 18.20. Tra Seriate e Grumello, in direzione ovest, un furgone Fiat Scudo guidato da Mario Bognanni, 57enne brianzolo di Muggiò, ha improvvisamente sbandato per cause ancora al vaglio, schiantandosi contro il new. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Schianto in A4, addio a Mario Bognanni: ferito anche il cognato - La vittima, brianzolo, si trovava al volante di un furgone Fiat Scudo bianco. Lo riporta ecodibergamo.it

Mario Bognanni morto in A4 nello schianto contro lo spartitraffico: viaggiava a fianco di un collega - La vittima aveva 57 anni, abitava a Muggiò (in provincia di Monza e Brianza), era sposato e aveva figli ... Come scrive bergamo.corriere.it