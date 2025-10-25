Si rompe una porta di vetro nel grattacielo della Regione Piemonte ferite lievi per una dipendente

Ancora grane e guasti per il grattacielo della Regione Piemonte mentre si riaccendono le polemiche sulla sicurezza dell'edificio. Giovedì mattina, 23 ottobre, un'impiegata si è ferita a causa della rottura di una porta di vetro situata al trentesimo piano. Alcuni frammenti l'hanno colpita poi è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Si rompe una porta di vetro nel grattacielo della Regione Piemonte, ferite lievi per una dipendente - L’assessore Vignale: “Immediatamente avviate verifiche con la ditta costruttrice, gli arredi sono in garanzia fino al 2026” ... Come scrive torinotoday.it

Incidente al grattacielo della Regione Piemonte: crolla una porta di vetro, dipendente ferita - Il Grattacielo della Regione Piemonte, inaugurato nel 2022, ospita ogni giorno centinaia di lavoratori e visitatori. Secondo giornalelavoce.it

Cade porta vetro Regione a Torino, lievi ferite a dipendente - La porta di vetro di una cabina 'acustic room', un'area insonorizzate per le telefonate, si è sganciata dai cardini ed è caduta a terra ferendo lievemente una dipendente: l'episodio è accaduto ieri al ... Riporta ansa.it