Si riqualifica il parchetto di via Anderlini e arriva un facilitatore

Modenatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il parchetto di via Anderlini, adiacente al Centro di vicinato, sarà completamente riqualificato. Verranno organizzate una serie di iniziative di cittadinanza e partecipazione attiva e arriverà un facilitatore, figura volta a favorire una positiva frequentazione dello spazio.Il progetto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

riqualifica parchetto via anderliniSI RIQUALIFICA IL PARCHETTO DI VIA ANDERLINI E ARRIVA UN FACILITATORE - Verranno organizzate una serie di iniziative di cittadinanza e partecipazione attiva e arriverà un fac ... Come scrive tvqui.it

riqualifica parchetto via anderliniParco di Villa Bombrini, via libera dalla giunta: si riqualifica l’area ex Ilva di Cornigliano - Approvato l’addendum tra Comune e Società per Cornigliano: 13 mila metri quadrati di verde pubblico e spazi per lo sport nasceranno dove un tempo sorgeva il giardino della villa seicentesca ... Scrive genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Riqualifica Parchetto Via Anderlini