Q uando ci incontravamo, chiacchieravamo volentieri: lei aveva studiato in Italia e la sua proprietà di linguaggio mi sorprendeva sempre. Il suo Paese era in pieno boom, Kiev come una piccola Parigi, tra negozi di moda e ristoranti italiani, e il mensile patinato che dirigeva era specchio di quel recente benessere. Ucraina, gli studenti di Irpin tornano a scuola, tra campane e bandiere nazionali X Leggi anche › Donne in Ucraina: resistere a Odessa Così quando, a guerra appena iniziata, ho visto il suo bel viso dai lineamenti delicati, capelli scuri, pelle candida e occhi trasparenti, campeggiare sulle pagine di un settimanale, mi si è stretto il cuore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Si muove tra chi va e chi resta il fronte pacifico e ostinato delle donne. Che non riesce a fermare nessuna guerra, ma che nessuna guerra può fermare...