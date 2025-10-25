No, no, nell’agosto 1944 la Firenze fascista non voleva cedere agli “invasori” angloamericani senza combattere fino all’ultimo respiro, fino all’ultima pallottola. No, no, ad aspettare quei soldati c’era difatti “una distesa di tetti infuocati che non finisce più”. Ovvero i tetti delle case fiorentine su cui si erano appostati circa 300-400 cecchini fascisti, uomini e donne talvolta giovanissimi e che tenevano nel mirino dei loro fucili i nemici che avanzavano lentamente lungo i muri della capitale toscana che stavano conquistando quartiere dopo quartiere. Cecchini che quando venivano catturati e messi con le spalle al muro prima di essere fucilati gridavano “Viva Mussolini!”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Si legga Bernardi Guardi se si vuole ascoltare la voce dei vinti del fascismo