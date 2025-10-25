Si infortuna allo Scoglio di Santa Rita soccorsa dai vigili del fuoco
I vigili del fuoco del distaccamento di Norcia sono intervenuti allo Scoglio di Santa Rita, a Roccaporena di Cascia per soccorrere un'escursionista.La donna, durante la discesa dallo scoglio, è caduta riportando una probabile frattura alla caviglia destra. Raggiunta dal personale dei Vigili del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
