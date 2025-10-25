Si infortuna allo Scoglio di Santa Rita soccorsa dai vigili del fuoco

Perugiatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I vigili del fuoco del distaccamento di Norcia sono intervenuti allo Scoglio di Santa Rita, a Roccaporena di Cascia  per soccorrere un'escursionista.La donna, durante la discesa dallo scoglio, è caduta riportando una probabile frattura alla caviglia destra. Raggiunta dal personale dei Vigili del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cade dallo Scoglio di Santa Rita, soccorsa dai vigili del fuoco - Intorno alle 18, una donna è caduta durante la discesa dallo scoglio, riportando una probabile frattu ... umbria24.it scrive

infortuna scoglio santa ritaRoccaporena di Cascia, donna si infortuna lungo il percorso del Santuario: salvata dai vigili - Oggi pomeriggio, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Norcia sono intervenuti in località Scoglio di Santa Rita, frazione Roccaporena di Cascia (PG), per prestare soccorso ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Infortuna Scoglio Santa Rita