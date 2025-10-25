Si finse carabiniere per truffare un' anziana | 41enne finisce in carcere

Questa mattina, a Napoli, i Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Castellabate hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, su richiesta della Procura della Repubblica, dal G.I.P. presso il Tribunale di Vallo della Lucania per furto in abitazione aggravato, compiuto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

In manette un 33enne italiano: ha sottratto 8mila euro a una 84enne con la truffa del "finto Carabiniere" - facebook.com Vai su Facebook

Si finge carabiniere e truffa due anziani coniugi: arrestata 41enne https://ift.tt/6C4jbVf https://ift.tt/jnEi7OV - X Vai su X

MARANELLO, SI FINGONO CARABINIERI PER TRUFFARE UN’ANZIANA: ARRESTATI - Nella giornata del 21 ottobre 2025, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, con il supporto dei militari della Tenenza di Vignola e delle Stazioni di Maranello e ... Lo riporta tvqui.it

Si finge carabiniere per truffare anziano, 19enne denunciato a Capriati a Volturno - Un 19enne residente in provincia di Napoli è stato denunciato dai carabinieri per un tentativo di truffa ai danni di un pensionato 75enne di Capriati a Volturno commesso il 24 giugno scorso; per lo ... ilmattino.it scrive

Si spaccia avvocato, poi si finge donna per truffare un'anziana: denunciato a Pietrasanta - I carabinieri di Pietrasanta hanno identificato l'autore di una truffa ai danni di un'anziana di 92 anni, avvenuta nel mese di settembre. gonews.it scrive