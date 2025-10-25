‘Short e smart’ | al via la rassegna di cortometraggi tra cinema tecnologia e persone

Milano, 25 ottobre 2025 – Tutto pronto a Milano per il primo appuntamento di ‘Short & Smart’, la nuova rassegna gratuita di cortometraggi promossa da Samsung Electronics Italia per c elebrare il potere delle connessioni. Un progetto – ospitato nella Samsung Smart Arena (in via Mike Bongiorno, 9) - che riafferma la visione di un’innovazione tecnologica al servizio delle persone, capace di generare valore umano, culturale e sociale. Curata da Massimiliano Finazzer Flory – attore, regista e produttore teatrale e cinematografico – ‘Short & Smart’ nasce pe r valorizzare l’incontro tra innovazione e umanità, riportando al centro il patrimonio di emozioni, storie e relazioni che uniscono le persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - ‘Short e smart’: al via la rassegna di cortometraggi tra cinema, tecnologia e persone

