Sgomberata l’ex Cra Ramazzini messa in sicurezza l’area di via Luosi
Nella giornata di ieri lunedì 20 ottobre la Polizia Locale di Modena è intervenuta presso l’ex Cra Ramazzini di via Luosi, una struttura dismessa da tempo, in seguito alle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini nelle ultime settimane. Le chiamate avevano segnalato la presenza di persone. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Scopri altri approfondimenti
SGOMBERATA L’EX CRA RAMAZZINI, MESSA IN SICUREZZA L’AREA DI VIA LUOSI - Nella giornata di ieri lunedì 20 ottobre la Polizia Locale di Modena è intervenuta presso l’ex Cra Ramazzini di via Luosi, una struttura dismessa da tempo, in seguito alle numerose segnalazioni perven ... Riporta tvqui.it