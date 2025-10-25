Sgomberata l’ex Cra Ramazzini messa in sicurezza l’area di via Luosi

Modenatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri lunedì 20 ottobre la Polizia Locale di Modena è intervenuta presso l’ex Cra Ramazzini di via Luosi, una struttura dismessa da tempo, in seguito alle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini nelle ultime settimane. Le chiamate avevano segnalato la presenza di persone. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

