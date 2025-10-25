Sgarbi il 28 ottobre l’udienza decisiva | la figlia Evelina chiede un amministratore di sostegno per tutelarlo
Martedì 28 ottobre alle ore 15 si terrà l’udienza che dovrà stabilire se Vittorio Sgarbi sia in grado di gestire autonomamente la propria persona e i propri interessi, o se sia necessario affiancargli un amministratore di sostegno. Lo ha annunciato l’avvocato Lorenzo Iacobbi, legale della figlia Evelina Sgarbi, spiegando che la richiesta nasce “nel solo ed esclusivo interesse di Vittorio”, per proteggerlo da “un cerchio tragico che lo ha mal consigliato negli ultimi mesi”. Le parole di Evelina Sgarbi. In un’intervista rilasciata a Domenica In, Evelina ha chiarito le sue motivazioni: “Io ho chiesto un tutore perché vorrei solo la certezza che mio padre stia bene. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
