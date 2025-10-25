Proprietari immobiliari divisi sullo sfratto dell’altro ieri in via Michelino. Per Confabitare, "è una pagina buia nella gestione dell’emergenza abitativa", mentre per Ape-Confedelizia "Bologna ormai è diventata Gotham City". Alberto Zanni, presidente di Confabitare, sottolinea "i momenti di forte tensione e un impatto umano evidente" su famiglie e minori coinvolti (una bambina anche con disabilità), dettagliando come "la liberazione degli immobili è un atto dovuto quando i proprietari devono rientrare in possesso dei propri beni, ma deve avvenire nel rispetto della dignità di chi li occupa". Confabitare, insomma, "non condivide le modalità dello sgombero" dell’altro ieri: "Erano eccessive e la durezza dell’intervento lascia perplessi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sfratto, proprietari divisi. Zanni: "Una pagina buia". Brunelli: "Qui è Gotham City"