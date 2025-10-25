Sfratto proprietari divisi Zanni | Una pagina buia Brunelli | Qui è Gotham City
Proprietari immobiliari divisi sullo sfratto dell’altro ieri in via Michelino. Per Confabitare, "è una pagina buia nella gestione dell’emergenza abitativa", mentre per Ape-Confedelizia "Bologna ormai è diventata Gotham City". Alberto Zanni, presidente di Confabitare, sottolinea "i momenti di forte tensione e un impatto umano evidente" su famiglie e minori coinvolti (una bambina anche con disabilità), dettagliando come "la liberazione degli immobili è un atto dovuto quando i proprietari devono rientrare in possesso dei propri beni, ma deve avvenire nel rispetto della dignità di chi li occupa". Confabitare, insomma, "non condivide le modalità dello sgombero" dell’altro ieri: "Erano eccessive e la durezza dell’intervento lascia perplessi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Sfratto a Bologna in Via Michelino: il proprietario butta giù il muro. Cosa è successo - X Vai su X
Tensione durante uno sfratto in via Michelino, a Bologna. Dopo aver sfondato una porta, il proprietario dell’immobile ha abbattuto a colpi di mazza un muro per consentire l’accesso all’appartamento adiacente, dove viveva una famiglia con bambini piccoli. Da - facebook.com Vai su Facebook
Sfratto, proprietari divisi. Zanni: "Una pagina buia". Brunelli: "Qui è Gotham City" - Per Confabitare, "è una pagina buia nella gestione dell’emergenza ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Sfratto e scontri, proprietari immobiliari divisi. Confabitare: “Scene eccessive che lasciano perplessi”. Confedilizia: “Bologna è Gotham City” - Zanni: “Condanniamo i centri sociali violenti, ma servono politiche diverse”. Da msn.com