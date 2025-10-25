Sfratto e occupazioni a Bologna Lepore | Emergenza abitativa ecco cosa sta facendo il Comune Il Governo non affronta il problema

Bologna, 25 ottobre 2025 – Sfratti e occupazioni sono ancora al centro del dibattito cittadino. “ L ' occupazione non è mai la soluzione ai problemi dell'emergenza abitativa. A Bologna abbiamo soluzioni che sono state offerte dagli assistenti sociali ad alcune di queste famiglie, quelle che sono state oggetto degli ultimi due sfratti. Sono stati fatti diversi incontri. Queste famiglie possono trovare insieme a noi una soluzione”. Così il sindaco Matteo Lepore, interpellato a margine di un incontro al Centro Gualandi a proposito dell’occupazione di un immobile in via don Minzoni che vede coinvolte 140 persone –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sfratto e occupazioni a Bologna, Lepore: “Emergenza abitativa, ecco cosa sta facendo il Comune. Il Governo non affronta il problema”

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'occupazione dopo lo sfratto di ieri in via Michelino. Plat: «Siamo 142 persone, 72 minori, questo è un nuovo spazio per la città» - facebook.com Vai su Facebook

Sfratto e occupazioni a Bologna, Lepore: “Emergenza abitativa, ecco cosa sta facendo il Comune. Il Governo non affronta il problema” - Il sindaco è intervenuto sul tema a margine di un incontro sugli episodi di via Michelino e via don Minzoni: “Le famiglie possono cercare con noi una soluzione. Secondo ilrestodelcarlino.it

Sfratti e occupazioni. La destra contro Lepore: "Silenzi e complicità". Asse Pd-Coalizione civica - Il centrodestra: "I centri sociali credono di poter fare quello che vogliono". Lo riporta msn.com

Sfratto a Bologna, il legale: «Non hanno tutelato i bambini». Un altro edificio occupato: nel palazzo 142 persone (di cui 72 minori) - La tensione non sembra volersi sciogliere a Bologna, dove nella giornata di giovedì 23 ottobre polizia e carabinieri con caschi e scudi hanno sfrattato delle famiglie in via Michelino, ... Si legge su leggo.it