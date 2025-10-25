Sfratto con muro sfondato a Bologna | il video

Ilrestodelcarlino.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 ottobre, in zona Fiera, viene eseguito lo sfratto di due famiglie, in enttrami i casi era l'ennesimo tentativo. Per entrare viene fondata una porta: all'interno ci sono già gli attivisti di Plat: di lì, per passare nell'altro appartamento, è stato sfondato il muro divisorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

