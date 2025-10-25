Sfratto con muro sfondato a Bologna | il video

Il 23 ottobre, in zona Fiera, viene eseguito lo sfratto di due famiglie, in enttrami i casi era l'ennesimo tentativo. Per entrare viene fondata una porta: all'interno ci sono già gli attivisti di Plat: di lì, per passare nell'altro appartamento, è stato sfondato il muro divisorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sfratto con muro sfondato a Bologna: il video

Sfratto a Bologna, muro sfondato per cacciare due famiglie con bambini: «Pagavano l'affitto, ma i proprietari vogliono farci un B&b» - Mattinata di tensione giovedì 23 ottobre a Bologna in via Michelino, in zona fiera, per lo sfratto di due appartamenti che ospitavano famiglie con bambini. Segnala leggo.it

Bologna e lo sfratto con scontri, i due padri sgomberati: «Quel muro sfondato e i pianti dei bambini non si dimenticano» - Hicham, 45enne di origini marocchine, e Abdur, 42 anni e originario del Bangladesh, sono stati sgomberati con le loro famiglie dal palazzo in via Michelino. Riporta corrieredibologna.corriere.it

Cosa è successo durante lo sfratto di Bologna: la «trattativa» senza assistenti sociali, il muro sfondato, gli scontri e le due famiglie in albergo - Il caso politico per lo sfratto e il video della parete dell'appartamento abbattuta: la presenza di minorenni, di cui una con disabilità. Segnala msn.com