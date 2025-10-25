Sfratto con mazza a Bologna | Non è vero che in quella casa faranno un B&B
Il racconto video di uno sfratto effettuato da agenti in tenuta antisommossa in via Michelino a Bologna è diventato virale sul web. Insieme, si raccontava della volontà dei locatori di fare dei locali un bed & breakfast e che la famiglia che alloggiava nell’appartamento aveva sempre pagato l’affitto. Ma l’avvocato dei proprietari smentisce tutto. Gli alloggi oggetto dello sfratto non saranno adibiti a b&b. Inoltre, la proprietà avrebbe notificato la disdetta dei contratti a dicembre del 2022, con scadenze rispettivamente per novembre 2023 e settembre 2024. La versione della proprietà. Nel frattempo ci sarebbero state delle trattative tra le parti per evitare soluzioni diverse a quanto andato in scena nella giornata di giovedì. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
Oggi a Bologna decine di agenti di Polizia sono stati impiegati per eseguire uno sfratto, con tanto di porta e muri sfondati a colpi di mazza. Le due famiglie cacciate avevano sempre pagato l’affitto e non trovavano un’altra casa dopo aver visto scadere il contrat - facebook.com Vai su Facebook
Il video dello sfratto a Bologna: il muro viene sfondato con una mazza per fare entrare la polizia - X Vai su X
Sfratto con mazza a Bologna: «Non è vero che in quella casa faranno un B&B» - Il racconto video di uno sfratto effettuato da agenti in tenuta antisommossa in via Michelino a Bologna è diventato virale sul web. Si legge su msn.com
Polemiche per uno sfratto a Bologna: "Muro buttato giù con una mazza di ferro" - Polizia e carabinieri con caschi e scudi, un muro buttato giù a mazzate per entrare, tafferugli con un collettivo a difesa degli inquilini e che protesta ... Lo riporta msn.com
Bologna, sfratto con scontri: «Muro buttato giù con una mazza di ferro. Cacciati bimbi e famiglie, al loro posto affitti brevi da 700 euro a notte» - Sfrattate due famiglie con bambini che abitavano in due appartamenti al primo piano: «In questi mesi hanno cercato invano una nuova abitaz ... Lo riporta msn.com