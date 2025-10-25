Sfratto con mazza a Bologna | Non è vero che in quella casa faranno un B&B

Il racconto video di uno sfratto effettuato da agenti in tenuta antisommossa in via Michelino a Bologna è diventato virale sul web. Insieme, si raccontava della volontà dei locatori di fare dei locali un bed & breakfast e che la famiglia che alloggiava nell’appartamento aveva sempre pagato l’affitto. Ma l’avvocato dei proprietari smentisce tutto. Gli alloggi oggetto dello sfratto non saranno adibiti a b&b. Inoltre, la proprietà avrebbe notificato la disdetta dei contratti a dicembre del 2022, con scadenze rispettivamente per novembre 2023 e settembre 2024. La versione della proprietà. Nel frattempo ci sarebbero state delle trattative tra le parti per evitare soluzioni diverse a quanto andato in scena nella giornata di giovedì. 🔗 Leggi su Open.online