Sfratto col muro sfondato a Bologna de Pascale | Fallimento della Repubblica regoleremo gli affitti brevi

Presidente Michele de Pascale, lei guida l’Emilia-Romagna: cos’ha provato guardando le immagini del muro preso a martellate a Bologna durante uno sfratto? “Siamo davanti a un fallimento della Repubblica”. Prego? “Uso la parola Repubblica perché sottintende tutti: il Comune, la Regione, il Governo, lo Stato. Quando viene frantumato un muro davanti a bambini che resteranno traumatizzati per sempre; quando una famiglia che paga l’affitto regolarmente non trova una casa nel mercato; quando, insomma, non c’è una soluzione per l’abitare, significa che la risposta collettiva delle istituzioni non è stata efficace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

