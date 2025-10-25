Sfratto a Bologna il legale | Non hanno tutelato i bambini Un altro edificio occupato | nel palazzo 142 persone di cui 72 minori
La tensione non sembra volersi sciogliere a Bologna, dove nella giornata di giovedì 23 ottobre polizia e carabinieri con caschi e scudi hanno sfrattato delle famiglie in via Michelino, tra. 🔗 Leggi su Leggo.it
