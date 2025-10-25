Sfratti e occupazioni La destra contro Lepore | Silenzi e complicità Asse Pd-Coalizione civica
Un altro giorno di ordinaria tensione. Giovedì lo sfratto di via Michelino di due famiglie con cinque minori, con muri abbattuti e scontri, ieri l’ occupazione da parte del collettivo Plat dell’immobile Asp in via Don Minzoni. Non si placa la polemica politica tra il Pd e la sinistra che attaccano il governo e le sue politiche abitative e il centrodestra che taccia la giunta Lepore di connivenza con gli occupanti. "Ancora una volta, con l‘occupazione di via Don Minzoni, Bologna è teatro di un‘occupazione illegale da parte dei soliti centri sociali che, con la scusa dell‘emergenza abitativa, calpestano la legge e i diritti dei cittadini onesti", tuona il capogruppo di Fratelli d‘Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
