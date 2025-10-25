Sfondato con un’auto il cancello del mercato di Sanremo | Foto
I responsabili del danno sono stati individuati, non è chiaro se si sia trattato di un gesto intenzionale. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Altre letture consigliate
Rocambolesco incidente a Foggia: auto finisce sul marciapiede e sfonda la vetrina di un negozio E’ prima finita sul marciapiede, poi ha sfondato la vetrina di un negozio di abbigliamento: è accaduto a Foggia, dove una Renault Clio nel pieno centro cittadino, i - facebook.com Vai su Facebook
Scontro bici e auto, sfondato il vetro anteriore della macchina https://ift.tt/9nWXdva https://ift.tt/tKyaHzn - X Vai su X
Sfondato con un’auto il cancello del mercato di Sanremo - Imperia – Sfondato nella notte il cancello sud del mercato annonario di Sanremo, dal lato di via Debenedetti: a danneggiare la struttura comunale è stata un'auto guidata da alcuni cittadini di origine ... Segnala ilsecoloxix.it