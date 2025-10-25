Settore femmibile Siena arrabbiato Domani la Virtus Livorno Ferrandi | Dalle sconfitte si può imparare

Alle spalle il 2-3 casalingo con la Folgor Marlia, primo inciampo dopo quattro vittorie consecutive, alle porte la gara con la Virtus Livorno (appuntamento domani alle 14,30 al campo sportivo Busoni). Le ragazze del Siena Fc Femminile sono pronte alla nuova sfida. Parola del capitano, Giulia Ferrandi (nella foto). "Domenica scorsa è arrivato il primo ko stagionale – ha detto, ma si sa che dalle sconfitte si imparano molte cose. Ci è sicuramente servita per capire ancor di piú quanto le squadre ci aspettino per fare risultato. È stato un passo indietro ma che ci permette di prendere una rincorsa per le prossime partite, a partire dalla trasferta che ci attende". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Settore femmibile. Siena arrabbiato. Domani la Virtus Livorno. Ferrandi: "Dalle sconfitte si può imparare»

